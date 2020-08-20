20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Koita’yı bedava istedi

Koita’yı bedava istedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Kadrosunu güçlendirmek isteyen , Mame Thiam'ı F.Bahçe'ye, Fatih Öztürk'ü ise G.Saray'a bedelsiz vermesinden sonra rotasını Kasımpaşa'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim Kasımpaşa'da forma giyen Fode Koita'yı almak için resmi temaslara başladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen , Mame Thiam'ı F.Bahçe'ye, Fatih Öztürk'ü ise G.Saray'a bedelsiz vermesinden sonra rotasını Kasımpaşa'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim Kasımpaşa'da forma giyen Fode Koita'yı almak için resmi temaslara başladı. Kasımpaşa'ya, "Thiam ve Fatih'i bedelsiz verdiniz. Bizim içinde Koita konusunda aynı esnekliği göstermenizi talep ediyoruz" mesajı gönderildi. 29 yaşındaki Bengali Koita, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta attığı 12 gol ve 5 asist ile dikkat çekmişti. Koita, Kasımpaşa'ya 2016'da 320 bin euro bedelle Blackburn'den gelmişti.
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