20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın lisansı çıkarıldı

Beşiktaş yeni transferin lisansı çıkarıldı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

, Hes Kablo 'dan edilen Ganalı orta saha oyuncusu Mensah'ın lisansını çıkardı.

, ekibi Hes Kablo 'dan kiraladığı Ganalı orta saha oyuncusu Mensah'ın lisansı çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la oynanacak maçta forma giyebileceği ifade ediliyor.

2018'den bu yana Kayserispor forması giyen Mensah, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı. kariyerine Portekiz'de başlayan Mensah, Vitor Guimaraes, Getafe, ve 'da oynamıştı.

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