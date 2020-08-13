13 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Süleyman Seba bugün anılacak

Süleyman Seba bugün anılacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Kulübü Onursal Başkanı merhum , vefatının 6. yılında bugün kabri başında anılacak.

Kulübü Onursal Başkanı merhum , vefatının 6. yılında bugün kabri başında anılacak. Kazandırdığı şampiyonluklarla efsane olan Seba, 1984-2000 yıllarında olmak üzere 16 yıl siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yaptı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Seba'nın 'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreninin 11.00'de başlayacağı belirtildi.
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