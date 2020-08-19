Mensah yalan söylemez

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Mustafa Cengiz, koskoca G.Saray Kulübü’nün başkanı, dedikleri doğrudur... İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Ancak Mensah da yalan söyleyecek bir çocuk değil!” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mensah transferiyle ilgili G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt verdi. Başkan Çebi, "Mustafa Cengiz, koskoca G.Saray Kulübü'nün başkanı. Dedikleri doğrudur. Ama Mensah da yalan söyleyecek bir çocuk değil" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon formalarının tanıtımının ardından gündeme dair soruları cevapladı. İlk olarak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in dün yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Çebi, "Bugün konu Leyla konusu değil, ancak bir kere mahsus bu soruya cevap vereceğim" dedi ve şöyle devam etti:

ONLARI DA ANLAYABİLİYORUM

"Mustafa Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Söylemleri doğru. G.Saray da dahil olmak üzere bu noktaya geldiysek, Mustafa Cengiz'in söylediği sebeplerle geldik. Bir hafta evvel başkanların olduğu bir Whatsapp grubuna 'Transferde menajer ve oyuncuların oyunlarına gelmeyelim. Saygılı ve hoşgörülü olup fiyatları arttırmak isteyenlere katkı vermeyelim' demiştim. Bizden kendisinin Mensah'ın arkasından koştuğuna dair resmi bir söylem çıkmadı. Ancak ben Mensah'ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil."

FORVETİ BEN DE MERAK EDİYORUM

Başkan Ahmet Nur Çebi, forvet transferi için tüm güçleriyle uğraştıklarını ifade etti. Başkan Çebi, "Umarım en kısa sürede gelir. Bir ihtiyacımız var. Forvet için formayı kimin giyeceğini ben de merak ediyorum. Araştırmalar, çalışmalar devam ediyor. Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, hocamız Sergen Yalçın transfer için çabalıyor. Transferler imza atıldıktan sonra gerçekleşmiş sayılır" açıklamasında bulundu.

MENSAH HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, 2019-20 sezonunda forma giyen 524 oyuncu arasında yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran isim oldu. Ganalı oyuncu Kayserispor formasıyla yaptığı 8 asistle takımına 11 puan getirdi. Mensah, Süper Lig'de 11 gol attı. Bunların 4'ünü ceza sahası içinde akan oyunda buldu. 3'ünü ceza sahası dışında yine akan oyunda attı. 3 frikik, 3 de penaltı golü attı.

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