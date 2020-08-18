Cisse Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kesmiyor. N'Sakala'yı renklerine bağlayan, Welinton ile imza aşamasına gelen Kartal, Alanya'dan üçüncü transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Papiss Demba Cisse transferi için görüşmelere hız verdi.

Alanya ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibi ile yeni kontrat imzalamadı. Bonservisi olmayan Senegalli ile bir süredir görüşen Beşiktaş yönetimi, transferi tamamlamak için somut adımları attı.

"HAZIR OLMAK İÇİN İDMANA ÇIKMALISIN"

Fotomaç'ın haberine göre, Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme planlayan Kartal, 35 yaşındaki forvete yeni teklifini sundu. Senagalli futbolcunun istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasında uzlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak. Bu nedenle tecrübeli oyuncunun İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Yıldız oyuncuyla yüz yüze yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılması ve Cisse'nin hemen takımla birlikte idmanlara çıkarak PAOK karşılaşmasına kadar hazır duruma getirilmesi bekleniyor.

413 MAÇTA 183 GOL 24 ASİST

Papiss Demba Cisse profesyonel futbol kariyeri boyunca 6 takımın formasını giydi. Toplamda 413 mücadeleye çıkan Senegalli 183 gol atarken 24 de asist yapmayı başararak 207 gole direkt etki etmeyi başardı. Bu periyotta 43 kez sarı kart gören Papiss Cisse sadece 1 kez kırmızı kartla (Alanyaspor) cezalandırıldı.

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