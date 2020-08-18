Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!
Cemil Usta Sezonu'nu 3. sırada bitiren Beşiktaş, 2020-2021 sezonu formalarını tanıttı. Yapılan lansmanda iç saha, deplasman ve alternatif forma taraftarların beğenisine sunuldu.
Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda yeni sezon formaları merak ediliyordu. Beşiktaş Kulübü, 2020-21 sezonunda giyeceği formaları düzenlediği lansmanla duyurdu. Forma tanıtımında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de hazır bulundu.
TARAFTARA FORMA ÇAĞRISI
Çebi, Beşiktaş taraftarlarına forma satın almaları yönünde çağrıda bulundu. Beşiktaş Başkanı, "Taraftarımız güçlüdür. Özel bir proje geliştirildi. Bırakmam Seni kampanyasında Adidas'ın vermek istediği bir katkı var. Camiam adına Adidas'a teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız da forma alarak desteklesinler. İnşallah keyifli bir sürece gideceğiz. Bu projenin en önemli tarafı, taraftarı içine almış olması. Adidas'a teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
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