17 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum!

İşte Beşiktaş'ta son durum!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

yönetiminde çalışmalarını sürdüren transferde de hız kesmiyor. Beşiktaş'ta sağ bek, stoper, orta saha, kanatlar ve forvete yeni adaylar eklendi. Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler arasında , ve Kuzyaev gibi isimler yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

NIKOLA KALINIC

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti.

FRANCO CERVI

Beşiktaş, Benfica forması giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Franco Cervi için Benfica ile görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun menajeri ilgiyi doğruladı.

DAVIDE SANTON

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasıyla birlikte sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde Roma'nın yıldızı yer alıyor. Yıldız futbolcu ile anlaşılıp anlaşılmadığı hakkında net bir bilgi yer almazken, İtalya basını transfer iddialarını yalanladı. Romanews. eu sitesi, Romalı yetkililerin "Beşiktaş'ın anlaştığı haberleri doğru değil. Hatta Santon Roma'da kalmak istediğini söylüyor" sözlerine yer verdi.

SAMAN GHODDOS

Fransa'da Ligue 2'ye düşürülen Amiens'in golcüsü , Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

BADOU NDIAYE

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık forma giyen Badou Ndiaye ile ilgileniyordu. Gerçekleşen görüşmelerin ardından transfer askıya alındı.

DANNY WELBECK

Menajerler, nokta atışı bir santrforla kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Kara-Kartal'da son olarak gündeme gelen isim İngiliz golcü oldu. Beşiktaş yönetimi ve henüz transfere karar vermiş değil.

GÖKHAN AKKAN

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemde. Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı.

PAPISS CISSE

Beşiktaş, bu hafta forvet transferini noktalamak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse ile iki hafta önce ilk teması sağlayarak, 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, bu futbolcunun transferini hafta içinde bitirmek istiyor.

GÖKHAN TÖRE

Gökhan Töre'nin ismi sık sık Beşiktaş ile anılıyordu. Btc Türk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Adil Gevrek, "Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Gitmek isterse yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.

LOIC REMY

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Loıc Remy'e Beşiktaş da talip oldu. Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

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