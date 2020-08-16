16 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın 'yabancı' istemedi

Yalçın 'yabancı' istemedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın, tanıdığı ve bildiği oyuncularla çalışmak için önüne konulan pek çok isme olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın, tanıdığı ve bildiği oyuncularla çalışmak için önüne konulan pek çok isme olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı. Başarılı teknik adamın, N'Sakala için Hasan Ali, Rybus, Nagatomo, Clichy ve Frydek'i reddettiği bildirildi. Ayrıca henüz imza atmayan Welington için de Garay, Schwaab, Ivanovic, Nalda,ve Mbiwa gibi isimlere 'hayır' cevabı verdiği öğrenildi.
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