16 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'e takım aranıyor

Adem Ljajic'e takım aranıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

'ın, Mensah'ı kiralamasının ardından siyah-beyazlı yetkililer şimdi de aynı bölgede görev yapan 'e takım aramaya başladı.

'ın, Mensah'ı kiralamasının ardından siyah-beyazlı yetkililer şimdi de aynı bölgede görev yapan 'e takım aramaya başladı. Senelik 3 milyon euro maaş yükü olan Sırp oyuncunun menajeriyle temasa geçen yetkililerin, "Artık bu rakamları ödememiz imkansız. Ya önemli bir miktarda indirime gitmelisiniz, ya da kendinize bu paraları verecek bir kulüp bulmalısınız" dedikleri ifade edildi.
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