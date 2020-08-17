17 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Cervi bombası

Beşiktaş'tan Cervi bombası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Portekiz’ın Record gazetesi, Beşiktaş’ın Benfica ile 1.66 boyundaki futbolcu için görüşmelere başladığını yazdı. Benfica, Franco Cervi'yi bonservisiyle satmak, Beşiktaş ise kiralamak istiyor.

Sürpriz bir iddia gündem geldi ve buna göre Beşiktaş, Benfica forması giyen Arjantinli sol kanat oyuncusu Franco Cervi için Benfica ile görüşmelere başladı... Portekiz gazetesi Record'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. İtalyan temsilcisi Atalanta, İspanyol takımı Getafe, Arjantin ekibi ve Brezilya ekibi Internacional'in de ilgilendiği belirtilen Franco Cervi için Benfica'nın ilk etapta kiralamaya sıcak bakmadığı ve oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkartmak istediği belirtildi.

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'BEŞİKTAŞ İNADINI KIRABİLİR'

Haberde Benfica'nın Arjantinli oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ancak bu talebin 10-12 milyon euro bandına çekilebileceği kaydedilse de siyah-beyazlı kulübün kiralama konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve Benfica'nın inadını kırabileceği ifade edildi. 1.66 boyundaki Franco Cervi, dört yıl önce Rosario Central'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Benfica formasıyla çıktığı 151 karşılaşmada 45 gole katkı (20 gol - 25 asist) sağlayan 26 yaşındaki Tangocunun kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunuyor. Cervi merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

MENAJERİ DOĞRULADI

Cervi''nin menajeri Alberto Moreno Beşiktaş haberlerini doğruladı: Şu anda Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri transferle son derece ilgili.

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