16 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ze Luis'le ipler kopuyor

Ze Luis'le ipler kopuyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Beşiktaş forvet adaylarından biri olan Ze Luis’in, maçında midesini bahane ederek oynamaması tepki aldı.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Ze Luis'le ilgili Portekiz'den bomba bir iddia geldi. Porto'da forma gilyen Yeşil Burun Adalı golcünün ile oynanan Portekiz Kupası finaline teknik direktör Sergio Coneicao ile kavga ettiği için çıkmadığı iddia edildi. Bu yüzden de Conceiçao'nun, Ze Luis'i artık takımında görmek istemediği belirtildiği ifade edildi. Ze Luis'in Benfica ile oynanan maç kadrosuna çağrılmamasının nedeni "mide ekşimesi" olarak açıklanırken, taraftarlar da oyuncuya bu kararı nedeniyle büyük tepki göstermişti.
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