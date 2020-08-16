Son dakika: Mensah Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Transfer döneminin en gözde futbolcusu Bernard Mensah, Beşiktaş ile imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş, satın alma opsiyonu ile Kayserispor'dan kiraladığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah'a kavuşuyor.

25 yaşındaki oyuncu bu akşam saat 22:15'te İstanbul'a geliyor.

Bilindiği üzere sarılı-kırmızılı takım Mensah'ın sözleşmesini 1 yıl uzatmış daha sonra siyah-beyazlı takıma kiralama teklifini kabul etmişti.

DİĞER