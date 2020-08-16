16 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Mensah Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Mensah Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

döneminin en gözde futbolcusu Bernard , ile imzalamak için İstanbul'a geliyor.

, satın alma opsiyonu ile Kayserispor'dan kiraladığı Ganalı oyuncu Bernard 'a kavuşuyor.
25 yaşındaki oyuncu bu akşam saat 22:15'te İstanbul'a geliyor.
Bilindiği üzere sarılı-kırmızılı takım Mensah'ın sözleşmesini 1 yıl uzatmış daha sonra siyah-beyazlı takıma kiralama teklifini kabul etmişti.

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