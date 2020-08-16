16 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta yeni forvet adayı Nikola Kalinic oldu!

Beşiktaş'ta yeni forvet adayı Nikola Kalinic oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasından sonra forvet arayışlarını hızlandıran , 'i gündemine aldı.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarını sürdüren 'ta transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren için İspanyol ekibine teklifini iletti. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar Kalinic'e Beşiktaş formasını giydirmek istiyor.
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