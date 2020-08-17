17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Mecburi golcü Cyle Larin
Forvet transferi konusunda bekleyişini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 25 Ağustos'a az bir zaman kalması sonrasında gözünü mevcut kadroya çevirdi.
Başarılı hocanın, yeni forvetin PAOK maçına yetişmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak Yunanistan ekibiyle oynanacak maça Kanadalı golcü Cyle Larin'i hazırladığı bildirildi. Geçen sezonu Zulte Waregem'de kiralık geçiren Larin, 33 maçta 10 gol atmıştı.
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