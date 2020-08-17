17 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Mecburi golcü Cyle Larin

Mecburi golcü Cyle Larin
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Forvet transferi konusunda bekleyişini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör , 25 Ağustos'a az bir zaman kalması sonrasında gözünü mevcut kadroya çevirdi.

Başarılı hocanın, yeni forvetin PAOK maçına yetişmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak Yunanistan ekibiyle oynanacak maça Kanadalı golcü Cyle Larin'i hazırladığı bildirildi. Geçen sezonu Zulte Waregem'de kiralık geçiren Larin, 33 maçta 10 gol atmıştı.

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