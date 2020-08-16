Beşiktaş'tan Kasper Junker operasyonu
Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Bodo Glimt'te forma giyen Danimarkalı golcü Kasper Junker'i istediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta, PAOK maçı yaklaştıkça transfer harekatı da hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden öncelikli olarak santrfor sorununun çözülmesini istedi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha dahil oldu, Kasper Junker.. 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Sörloth'un özelliklerine sahip olması en büyük özelliği. Trabzonspor'un yıldızı gibi sol ayağını iyi kullanan, golcülüğünün yanı sıra asist özelliği de olan, uzun boylu bir golcü arayan Sergen Yalçın'ın; Norveç'in Bodo-Glimt takımında oynayan Kasper Junker'i istediği ortaya çıktı. Norveç Ligi'nde 12 maçta 11 gol atıp 7 asist yapan 1.86'lık Danimarkalı golcüyü teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy aracılığıyla uzun süredir takip ettiği bildirildi.
151 MAÇTA 41 GOL 22 ASİST
Beşiktaş'ın yeni forvet adayı Junker, profesyonel kulüp kariyeirnde toplam 151 maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 41 kez havalandıran Danimarkalı santrfor, 22 de asist yaparak 63 gole direkt olarak katkı sağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama