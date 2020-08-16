Beşiktaş'tan Kasper Junker operasyonu

Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Bodo Glimt'te forma giyen Danimarkalı golcü Kasper Junker'i istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta, PAOK maçı yaklaştıkça transfer harekatı da hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden öncelikli olarak santrfor sorununun çözülmesini istedi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha dahil oldu, Kasper Junker.. 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Sörloth'un özelliklerine sahip olması en büyük özelliği. Trabzonspor'un yıldızı gibi sol ayağını iyi kullanan, golcülüğünün yanı sıra asist özelliği de olan, uzun boylu bir golcü arayan Sergen Yalçın'ın; Norveç'in Bodo-Glimt takımında oynayan Kasper Junker'i istediği ortaya çıktı. Norveç Ligi'nde 12 maçta 11 gol atıp 7 asist yapan 1.86'lık Danimarkalı golcüyü teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy aracılığıyla uzun süredir takip ettiği bildirildi.

151 MAÇTA 41 GOL 22 ASİST

Beşiktaş'ın yeni forvet adayı Junker, profesyonel kulüp kariyeirnde toplam 151 maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 41 kez havalandıran Danimarkalı santrfor, 22 de asist yaparak 63 gole direkt olarak katkı sağladı.

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