16 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Franco Cervi'nin menajeri Beşiktaş'ı açıkladı!

BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Portekiz devi 'dan ayrılması gündemde olan için 'ın adı geçiyordu. Futbolcunun menajeri Beşiktaş'ı açıkladı.

'dan ayrılması muhtemel futbolculardan biri olan ve gözden çıkarılan 'nin menajeri gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Menajer Alberto Moreno 'ın ilgisini doğrulyarak, "Benfica oyuncuyu satmak istiyor. 'dan ve Türkiye'den teklifler var. Arjantin Milli Takımı'nda oynuyor ve geçen yıl da önemli bir futbolcuydu ifadelerini kullandı.
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