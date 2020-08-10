10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Grosicki iddiası yalanlandı

Grosicki iddiası yalanlandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir transfer iddiası gündeme düştü. Daha önce Sivasspor'da da forma giyen ile anlaşıldığı ileri sürüldü. Ancak yönetici Erdal Torunoğulları transferi yalanladı.

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir transfer iddiası gündeme düştü. Daha önce Sivasspor'da da forma giyen ile anlaşıldığı ileri sürüldü. Hatta, West Bromwich'te forma giyen kanat oyuncusunun İstanbul'a geldiği belirtildi. Ancak bu haberlerin ardından transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, iddiaları yalanladı; "Böyle bir oyuncu ile kontağımız olmadı" dedi.
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