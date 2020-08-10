10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Mensah'ta son tango

Mensah'ta son tango
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Beşiktaş, yönetimiyle son kez masaya oturup teklifi yineleyecek. Kabul edilmezse defter kapanacak, alternatiflere geçilecek.

Geçtiğimiz haftayı Mensah için yoğun girişimler yaparak geçiren Beşiktaş, bu hafta içinde yönetimiyle son kez masaya oturacak. Sarı-kırmızılı kulübe 4 oyuncuyu takas etme önerisinde bulunan siyah-beyazlılar, teklifini yineleyecek. Mensah'ın da Beşiktaş forması giymek istemesi nedeniyle elini güçlü tutan yönetim, olumsuz bir yanıt ya da bekleme talebinde bu defteri tamamen kapatacak. Böyle bir durumda alternatiflerini belirlemeye devam eden siyah-beyazlı kulüp, önerilen isimler arasında yer alan Shakhtar'lı Viktor Kovalenko'yu masaya yatıracak. 24 yaşındaki 10 numara için Ukrayna ekibi ile temasa geçilecek. Sezon çalışmalarına bugün başlayacak olan Beşiktaş, çok geçmeden bu bölgeye takviye çalışmalarını bitirmek amacında.
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