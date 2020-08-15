Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 37 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Instagram hesabından siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşma tamam. Bu harika kulüple başka bir sezon daha geçireceğim için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkürler Cenk Sümer. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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