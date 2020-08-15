15 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş resmen açıkladı! Atiba...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

ile sözleşmesi sona eren ve Kanadalı orta saha oyuncusu , hesabından siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 37 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

'ın tecrübeli futbolcusu , hesabından siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşma tamam. Bu harika kulüple başka bir sezon daha geçireceğim için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkürler Cenk Sümer. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "2013 yılından beri A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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