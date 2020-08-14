14 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni forvet adayı Artem Dzyuba!

Balotelli veto yedi! İşte Kartal'ın yeni forvet adayı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör 'ın Mario Balotelli'yi düşünmediğini söylemişti. Siyah-beyazlıların yeni forvet adayı belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'nın vefatının 6. yılı için düzenlenen törende transferle ilgili soruları da yanıtladı. Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatifler de var. Sergen hocamız şu an Balotelli'yi alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür, fikirlerini alır. Ama bu, transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez" diye konuştu.

8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...

FORVET İÇİN ROTA DZYUBA

Beşiktaş, forvet konusunda görüşmelerini devam ettiriyor. Sabah'ta yer alan habere göre Ze Luis için Porto'dan haber bekleyen , rotayı Rusya'ya çevirdi ve Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için nabız yokluyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi tesislere geldi! İşte ilk görüntüler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şahverdi Çetin kimdir? Şahverdi Çetin kimdir?
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum!
Sergen Yalçın o ismi istedi! Mutlaka alın Sergen Yalçın o ismi istedi! "Mutlaka alın"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör