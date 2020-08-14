Beşiktaş'ın yeni forvet adayı Artem Dzyuba!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Mario Balotelli'yi düşünmediğini söylemişti. Siyah-beyazlıların yeni forvet adayı belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı için düzenlenen törende transferle ilgili soruları da yanıtladı. Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatifler de var. Sergen hocamız şu an Balotelli'yi alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür, fikirlerini alır. Ama bu, transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez" diye konuştu.

FORVET İÇİN ROTA DZYUBA

Beşiktaş, forvet konusunda görüşmelerini devam ettiriyor. Sabah'ta yer alan habere göre Ze Luis için Porto'dan haber bekleyen Kartal, rotayı Rusya'ya çevirdi ve Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için nabız yokluyor.

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