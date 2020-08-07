07 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Milos Vulic iddiası

Milos Vulic iddiası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Yeni sezonda kadrosunu genç isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Ligi'ni yakından takip eden Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Milos Vulic'le ilgilendiği iddia edildi.

Yeni sezonda kadrosunu genç isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Ligi'ni yakından takip eden ve gol kralı Nenad Lukic'e teklif yapacağı iddia edilen Beşiktaş'ın adı bir başka oyuncuya daha yazıldı. Sırbistan'ın Sports Journal gazetesi siyah-beyazlıların Verona, Parma ve Crotone ile beraber Kızılyıldız'ın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Milos Vulic'e talip olduğunu iddia etti. Profesyonel kulüp kariyerinde 150 maça çıkan futbolcu, 18 gol kaydederken, 7 de asist yapmayı başardı.
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