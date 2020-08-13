"Ze Luis’i verirler"

Menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Ze Luis için Abola gazetesi ilginç bir haber yaptı. Gazete, Porto'nun Ze Luis'i bu sezon elden çıkarmaması durumunda zor durumda kalacağını iddia etti.

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MenajerininBeşiktaş'a önerdiği Ze Luis için Abola gazetesi ilginç bir haber yaptı. Gazete, Porto'nun Ze Luis'i bu sezon elden çıkarmaması durumunda zor durumda kalacağını iddia etti. Bu yüzden Beşiktaş'a kiralık da olsa gönderip, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterip satılma ihtimalini elinden kaçırmak istemediğini yazdı. Ze Luis'in menajerinin şartları zorladığı ancak şimdilik sonuç alamadığı belirtildi.