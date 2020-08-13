13 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

"Ze Luis’i verirler"

Ze Luis’i verirler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Ze Luis için Abola gazetesi ilginç bir haber yaptı. Gazete, Porto'nun Ze Luis'i bu sezon elden çıkarmaması durumunda zor durumda kalacağını iddia etti.

Menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Ze Luis için Abola gazetesi ilginç bir haber yaptı. Gazete, Porto'nun Ze Luis'i bu sezon elden çıkarmaması durumunda zor durumda kalacağını iddia etti. Bu yüzden Beşiktaş'a kiralık da olsa gönderip, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterip satılma ihtimalini elinden kaçırmak istemediğini yazdı. Ze Luis'in menajerinin şartları zorladığı ancak şimdilik sonuç alamadığı belirtildi.
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