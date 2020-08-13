Olsen'de son tango

Beşiktaş, Bologna'da forma giyen Skov Olsen'e resmi teklif götürdü. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Bologna, oyuncusunu kiralık göndermek istemiyor ve satışına onay verdi.

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Beşiktaş,Bologna'da forma giyen Skov Olsen'e resmi teklif götürdü. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Bologna, oyuncusunu kiralık göndermek istemiyor ve satışına onay verdi. Siyah beyazlı kulübün teklifini değerlendiren İtalyan ekip, bu teklifi yetersiz buldu. Öte yandan Olsen transferini bir an önce bitirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş'ın, daha iyi bir rakamla hem Bologna'nın hem de Olsen'in kapısını çalacağı ifade edildi.