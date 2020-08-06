Beşiktaş'tan Ömer Ali Şahiner operasyonu
Konyaspor’un 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 700 bin euro alacağına karşılık bonservisini istedi. Tecrübeli yıldıza izin çıkarsa Beşiktaş transferi resmen açıklayacak.
Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için daha önce Konyaspor'a takas teklifinde bulunan ancak olumsuz yanıt alan siyah-beyazlıların bu hamlesi, Ömer Ali'yi heyecanlandırdı. Başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan gelen bu girişim üzerine Konyaspor yönetimi ile bir görüşme yaptığı ve 700 bin euro'luk alacağına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetim bu konuda Ömer Ali'ye net bir yanıt vermese de, oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlı yetkililerin de, teknik direktör Sergen Yalçın'ın hakkında 'olumlu' rapor verdiği Ömer Ali'ye, "Bonservis sorununu çözersen sana kapımız açık" dedikleri ifade edildi.
8 sezondur Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 31 maçta 4 gol attı, 2 asist yaparak toplamda 6 gole etki etti. Ömer Ali Şahiner, toplamda Konyaspor formasıyla ise bugüne kadar 284 müsabakada forma giydi. Rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başaran Ömer Ali, 30 da asist yaparak toplamda 64 gole direkt katkı sağlamış oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama