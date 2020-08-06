06 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Ömer Ali Şahiner operasyonu

Ömer Ali operasyonu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

’un 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 700 bin euro alacağına karşılık bonservisini istedi. Tecrübeli yıldıza izin çıkarsa Beşiktaş transferi resmen açıklayacak.

Beşiktaş, 'dan Şahiner'i kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için daha önce Konyaspor'a takas teklifinde bulunan ancak olumsuz yanıt alan siyah-beyazlıların bu hamlesi, Ömer Ali'yi heyecanlandırdı. Başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan gelen bu girişim üzerine Konyaspor yönetimi ile bir görüşme yaptığı ve 700 bin euro'luk alacağına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetim bu konuda Ömer Ali'ye net bir yanıt vermese de, oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlı yetkililerin de, teknik direktör 'ın hakkında 'olumlu' rapor verdiği Ömer Ali'ye, "Bonservis sorununu çözersen sana kapımız açık" dedikleri ifade edildi.

8 sezondur Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 31 maçta 4 gol attı, 2 asist yaparak toplamda 6 gole etki etti. Ömer Ali Şahiner, toplamda Konyaspor formasıyla ise bugüne kadar 284 müsabakada forma giydi. Rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başaran Ömer Ali, 30 da asist yaparak toplamda 64 gole direkt katkı sağlamış oldu.

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