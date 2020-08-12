12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ivan Martic Beşiktaş yolunda!
Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Craiova'dan ayrılan ve boşta olan İsviçreli oyuncu Ivan Martic'i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar bu futbolcuya 500 bin Euro'dan 2 yıllık teklifte bulundu.
Victor Ruiz'in ayrılmasının ardından savunmaya takviye yapmak için arayışlarına devam eden Beşiktaş, boşta olan Ivan Martic'e teklifte bulundu. Rumen ekibi Craiova'dan ayrılan İsviçreli oyuncuya 2 yıllık transfer teklifi yapan siyah-beyazlılar, futbolcuya yıllık 500 bin Euro önerdi. Southampton ve Schalke'nin de gündeminde olduğu iddia edilen oyuncu, direkt forma giyeceği bir takım arıyor. Rumen basınına açıklama yapan Martic, Beşiktaş'ın harika bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Beişktaş'ın ilgisi hoşuma gitti. Prestijli bir kulüpten bahsediyoruz. Burada oynamak harika olur. Şu anda beklemedeyim" ifadelerini kullandı.
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