Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönüyor

Feyenoord ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a dönüş tarihi netleşti. Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, 10 Ağustos tarihinden itibaren Ümraniye'de takımla antrenmanlara başlayacak.

Feyenoord ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a dönüş tarihi netleşti. Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, 10 Ağustos tarihinden itibaren Ümraniye'de takımla antrenmanlara başlayacak.

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