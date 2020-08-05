05 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönüyor

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Feyenoord ile olan kiralık sözleşmesi sona eren 'un Beşiktaş'a dönüş tarihi netleşti. Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, 10 Ağustos tarihinden itibaren Ümraniye'de takımla antrenmanlara başlayacak.

Feyenoord ile olan kiralık sözleşmesi sona eren 'un Beşiktaş'a dönüş tarihi netleşti. Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, 10 Ağustos tarihinden itibaren Ümraniye'de takımla antrenmanlara başlayacak.

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