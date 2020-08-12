12 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş N'Sakala'yı resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı resmen açıkladı.

Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme sona eren bek oyuncusu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden N'Sakala'nın gitar çaldığı bir video paylaşılırken, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de şu açıklama yapıldı: "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

İşte Beşiktaş'tan yapılan paylaşım:

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