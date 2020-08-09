Oğuzhan Özyakup maaşında indirim yaptı!

Gelecek sezon Beşiktaş'a geri dönecek olan milli yıldız Oğuzhan Özyakup, maaşında büyük indirime gitti. Oğuzhan Özyakup, yüzde 25 indirim yaptı.

Beşiktaş'ın devre arasında Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralık olarak gönderdiği Oğuzhan Özyakup, gelecek sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi maaş indirimi konusunda milli oyuncuyla da görüşme gerçekleştirdi ve Oğuzhan Özyakup indirime gitti.

YÜZDE 25 İNDİRİM

27 yaşındaki oyuncu maaşında yüzde 25 indirim yaptı. Buna göre Oğuzhan Özyakup'un 2020-21 ve 2021-22 sezonundaki maaşından yüzde 25 indirim yapılacak.

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