09 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup maaşında indirim yaptı!

Oğuzhan Özyakup 'Feda' dedi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Gelecek sezon 'a geri dönecek olan milli yıldız , maaşında büyük indirime gitti. Oğuzhan Özyakup, yüzde 25 indirim yaptı.

'ın devre arasında Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralık olarak gönderdiği , gelecek sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi maaş indirimi konusunda milli oyuncuyla da görüşme gerçekleştirdi ve Oğuzhan Özyakup indirime gitti.

YÜZDE 25 İNDİRİM

27 yaşındaki oyuncu maaşında yüzde 25 indirim yaptı. Buna göre Oğuzhan Özyakup'un 2020-21 ve 2021-22 sezonundaki maaşından yüzde 25 indirim yapılacak.

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