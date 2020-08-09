09 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

'ın gündemindeki Alanyasporlu Welinton, siyah-beyazlı takımla transferinin detaylarını görüşmek için saat 16:00'da 'a gelecek.

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