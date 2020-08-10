10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Tek sistem hücum!

Tek sistem hücum!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Teknik direktör , oyun düzenini atak üzerine kuracağını belirtti ve yönetime, “Hücum oyuncuları transferi için gerekirse sınırları zorlayalım” dedi.

Başta kaleci olmak üzere neredeyse takımın her bölgesine takviye yapacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör 'ın en dikkatli davrandığı bölge ise hücum hattı... Oyun sistemlerini ağırlıklı olarak atak üzerine kuran tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle yaptığı görüşmelerde de buna dikkat çektiği bildirildi. 47 yaşındaki hocanın, "Bir takım gol yiyebilir ama önemli olan yediğinden fazlasını atmasıdır. Bize de gol lazım. Bu yüzden forvet transferinde ve atak üzerine alacağımız isimlerde daha dikkatli olalım. Takıma yarar sağlayacak transferler için gerekirse sınırlarımızı biraz zorlayalım" ifadesini kullandığı bildirildi.

Çalıştırdığı takımlarda atak futbolunu tercih eden Yalçın, Beşiktaş'ta görev yapmaya başladığında da bu yönünü öne çıkardı. ile hücum konusunda etkisiz kalan siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın'la birlikte hem gol hem de şut sayısını yükseltmişti. Ayrıca daha az gol yiyip savunmasını da daha sağlam tutmuştu. Beşiktaş, Yalçın'la gösterdiği performans sayesinde sezonu üçüncü bitirmişti.

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