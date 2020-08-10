10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ali Almoez iddiası

Ali Almoez iddiası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Katar'da Al-Duhail forması giyen Ali Almoez'in siyah-beyazlılara önerildiği belirtildi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Katar'da Al-Duhail forması giyen Ali Almoez'in siyah-beyazlılara önerildiği belirtildi. Yunan basınından Enwsi'nin haberine göre AEK'nın ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu ile Portekiz ekibi Guimaraes, Çek ekibi ve Beşiktaş'ın da isimleri geçiyor. Beşiktaş'a önerildiği belirtilen oyuncu, Al-Duhail'de senelik 1 milyon euro kazanırken kariyerine Avrupa'da devam etmek isteği için 500 bin euro'luk bir maaş talebinde bulunduğu kaydedildi.
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