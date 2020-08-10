10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Balotelli çarşamba günü mü açıklanacak?

Balotelli çarşamba günü mü açıklanacak?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Beşıktaş'ın görüşmeleri sürdürdüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği Balotelli ile ilgili bir sürpriz hazırladığı ve İtalyan oyuncuyu çarşamba günü açıklamayı planladığı iddia edildi.

Beşıktaş'ın görüşmeleri sürdürdüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği Balotelli ile ilgili bir sürpriz hazırladığı ve İtalyan oyuncuyu çarşamba günü açıklamayı planladığı iddia edildi. 12 Ağustos'ta 30 yaşına basacak İtalyan oyuncunun yaş gününde açıklanarak dünya futbol gündeminin en önemdi transferi şeklinde lanse edilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.
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