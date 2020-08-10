Balotelli çarşamba günü mü açıklanacak?

Beşıktaş'ın görüşmeleri sürdürdüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği Balotelli ile ilgili bir sürpriz hazırladığı ve İtalyan oyuncuyu çarşamba günü açıklamayı planladığı iddia edildi.

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Beşıktaş'ıngörüşmeleri sürdürdüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği Balotelli ile ilgili bir sürpriz hazırladığı ve İtalyan oyuncuyu çarşamba günü açıklamayı planladığı iddia edildi. 12 Ağustos'ta 30 yaşına basacak İtalyan oyuncunun yaş gününde açıklanarak dünya futbol gündeminin en önemdi transferi şeklinde lanse edilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.