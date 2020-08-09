09 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Fatih Aksoy Alanyaspor ile anlaştı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın yıldızı Alanyaspor'da!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen , Aytemiz ile anlaşmaya vardı. Fatih Aksoy'un sözleşmesi 3+1 yıllık olacak.

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Aytemiz , geçtiğimiz sezon formasıyla oldukça iyi bir performans gösteren ile anlaşmaya vardı. ile Aytemiz Alanyaspor arasında Welinton, Fatih Aksoy takası gerçekleşecek. Fatih Aksoy, Aytemiz Alanyaspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç futbolcu geçtiğimiz yıl Sivasspor'da 30 karşılaşmaya çıktı ve 2 asistlik katkı sağladı.
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