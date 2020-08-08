08 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık imzaladı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan , deneyimli futbolcusu ile nikah tazeledi. 29 yaşındaki Necip Uysal ile 3 anlaşma sağlandı.

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı yeni sezonda da sürdürmek isteyen 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ntv Spor'un haberine göre; Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar takım kaptanlarından ile sözleşme yeniledi.

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile olan mukavelesi önümüzdeki sezon bitecek olan Kartal'da yönetim kurulunun yeni şartlarda yaptığı teklifi kabul eden Necip, 3 yıllık mukaveleye imza attı.

Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.

29 yaşındaki futbolcu yıllık ücretinde yaptığı indirimin yanı sıra geride kalan sezon alacaklarının bir bölümünden de feragat etti. 2004'te Beşiktaş alt yapısına katılam Necip, 2009'da A takıma yükseldi. 11 yıldır siyah beyazlı formayı giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 maçta görev yaptı.

Yalçın'dan yönetime flaş rapor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'dan yönetime flaş rapor! O ismi istiyorum Yalçın'dan yönetime flaş rapor! "O ismi istiyorum"
Süper Lig devinden Balotelli harekatı! İstanbul'a geliyor Süper Lig devinden Balotelli harekatı! İstanbul'a geliyor
Elneny için karar verildi! Sergen Yalçın... Elneny için karar verildi! Sergen Yalçın...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör