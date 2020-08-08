08 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Marcelo Beşiktaş'a dönmek istiyor

Marcelo Beşiktaş'a dönmek istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Beşiktaş'ın eski defans oyuncusu Marcelo, siyah-beyazlılara geri dönmek istiyor. Brezilyalı stoperin kulübü Olympik Lyon'dan izin istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Marcelo Guedes yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Öyle ki 33 yaşındaki stoper ve eşi, taraftarların sosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine "Yakında birlikte olacağız" karşılığını veriyor.

LYON 1.5 MİLYON EUROYU YETERLİ BULMADI

Siyah-beyazlı kulübe geri dönmek isteyen Marcelo da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ancak kulübü Lyon 1.5 milyon euro'luk bonservis bedelini yeterli görmüyor. Marcelo'nun Lyon yetkilileri ile konuştuğu ve "Zaten seneye sözleşmem bitiyor. Gelen teklifin uygun olduğunu düşünüyorum, anlayış gösterirseniz sevinirim" dediği öğrenildi.

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