Jeremain Lens: Şampiyon olmak istiyorum
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemine vurgu yapan Lens, yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Beşiktaş'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Sezon başını değerlendiren Lens, "Şu ana kadar 3 idman yaptık, herkesin fit kalması ve sakatlığın olmaması öncelik. Düşük tempoda başladık ama giderek tempomuz artacaktır" dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMELİYİZ"
Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemine değinen Lens, "Geçen sezon sonunda en azından Avrupa Kupaları'na katıldığımız için memnunuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak takımın da ekonomik olarak iyi bir geliri olacak. 3 maç kazanmamız lazım. İlk maçı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. PAOK maçı zor olacak, kazanıp bu turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"
Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını da değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Türkiye Ligi hep 18 takımla oynanmıştı. 21 takım demek, fazladan 6 maç demek. Karar bu ve bunu değiştiremeyeceğiz. Türkiye Kupası da var üstüne, fazladan maç oynayacağız. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Ben şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.
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