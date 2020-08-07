07 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a bedava forvet! Papiss Cisse derken...

Beşiktaş'a bedava forvet! Papiss Cisse derken...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Adı sık sık forması giyen ile anılan siyah-beyazlıların Auxerre ile sözleşmesi sona eren 'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutmasının ardından santrfor arayışları hız kazandı. Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlıların gündemine uzun yıllar Arsenal'da forma giyen bir futbolcu geldi. Aslen Fildişi Sahilli olan Fransız , siyah beyazlıların listesindeki birinci isim...

Fransa'da Auxerre takımının altyapısında yetişen, 2013 yazında ise Arsenal'a transfer olan, 27 yaşındaki oyuncu, büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, Londra temsilcisinde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.

2017 yılında Toulouse'a transfer olan Sanogo, Fransız kulübüyle sözleşmesi bittiği için şu anda boşta...

Sanogo'nun transferi bedeli olmaması nedeniyle de Beşiktaş için avantajlı gözüküyor. ise, golcü oyuncunun gerçek performansının Beşiktaş'ta ortaya çıkacağına inanıyor.

Beşiktaş'a Almanya'dan sağ bek! Menajerler önerdi haberin devamı

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