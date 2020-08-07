Beşiktaş'a bedava forvet! Papiss Cisse derken...
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Adı sık sık Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse ile anılan siyah-beyazlıların Auxerre ile sözleşmesi sona eren Yaya Sanogo'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutmasının ardından santrfor arayışları hız kazandı. Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlıların gündemine uzun yıllar Arsenal'da forma giyen bir futbolcu geldi. Aslen Fildişi Sahilli olan Fransız Yaya Sanogo, siyah beyazlıların listesindeki birinci isim...
Fransa'da Auxerre takımının altyapısında yetişen, 2013 yazında ise Arsenal'a transfer olan, 27 yaşındaki oyuncu, büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, Londra temsilcisinde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.
2017 yılında Toulouse'a transfer olan Sanogo, Fransız kulübüyle sözleşmesi bittiği için şu anda boşta...
Sanogo'nun transferi bedeli olmaması nedeniyle de Beşiktaş için avantajlı gözüküyor. Sergen Yalçın ise, golcü oyuncunun gerçek performansının Beşiktaş'ta ortaya çıkacağına inanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama