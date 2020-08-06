Beşiktaş'ı heyecanlandıran paylaşım! "Yakında birlikteyiz"
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Olympique Lyon forması giyen eski futbolcusu Marcelo Guedes'i kadrosuna katmak isterken, Brezilyalı futbolcunun eşi yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı taraftarlara “Teşekkürler, yakında birlikte olacağız” diye seslendi.
Sezon içerisinde mali durum nedeniyle takımdan ayrılan Victor Ruiz'in yerine stoper arayan Beşiktaş aradığı ismi Fransa'da buldu. Siyah- beyazlılar gözünü Olimpik Lyon'a dikmiş durumda. Bir yandan Rafael için girişimlerde bulunan Kara Kartal, eski oyuncusu Marcelo Guedes için de girişimlerini hızlandırdı. 3 yıl önce 7 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için Beşiktaş'ın Fransız ekibine 1.5 milyon euro önereceği bildirildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde bulunan tecrübeli savunmacı, yaptığı açıklamalarda her fırsatta Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını belirtmişti.
PLANLAR İNANILMAZDIR!
Başarılı savunmacının kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Geçmişte 1.5 sezon Beşiktaş'da top koşturan Marcelo'yu transfer etmek için girişimlere başlayan Kartal, transferi uygun bir rakama bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu arada Marcelo'nun eşinin yaptığı bir açıklama siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Marcelo'nun eşi Tatiane önceki gün sosyal medya hesabından "Beşiktaş taraftarlarına attıkları mesajlar sebebiyle teşekkür etmek istiyorum, inanılmazsınız. Tanrının planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım "Marcelo dönüyor" şeklinde yorumlandı.
MARCELO GUEDES PAYLAŞTI
Marcelo, bir süre önce sosyal medya hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı. Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yaşadığı 2015-2016 sezonunun 33. haftasında Osmanlıspor'a Vodafone Park'ta attığı 2 golün videosunu paylaşırken, o tarihte şampiyonluğa yaptığı katkı için mutlu olduğunu aktarmıştı.
VIDA GİDEBİLİR
Beşiktaş yönetimi, Vida'yı Fransız ekibi Lyon'a verip, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etme planını devreye soktu. Lyon, Vida için bastırırken siyah-beyazlı yetkililer Vida'ya karşılık Marcelo +para takasını teklif olarak Lyon'a sundu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.
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