06 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Welinton için Umut&Boyd

Welinton için Umut&Boyd
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

'ın Welinton'u almak için 'u takasta göndereceği iddia ediliyordu. Ancak işin iç yüzünün daha farklı olduğu ortaya çıktı.

'ın Welinton'u almak için 'u takasta göndereceği iddia ediliyordu. Ancak işin iç yüzünün daha farklı olduğu ortaya çıktı. Welinton için Fatih'i isteyen Alanyaspor olurken, Beşiktaş ise bu teklifi henüz kabul etmedi. Beşiktaş Welinton'un işini bitirmek için öncelikle ve Boyd'u göndermeyi planlıyor. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

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