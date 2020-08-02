Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi operasyonu! 8 transfer birden
Beşiktaş'ta tüm hesaplar artık Şampiyonlar Ligi için yapılmaya başlandı. Trabzonspor'un itirazının kabul edilmemesinin ardından Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan siyah-beyazlılarda adeta Şampiyonlar Ligi operasyonu başladı.
Mali sıkıntılar nedeniyle kadro yapılanmasını değiştirmeyi planlayan yönetim, Kupa 1 için iddialı bir takım kurmaya karar verdi. Gruplara kalınması durumunda yayın gelirleri ile birlikte 30 milyon euro civarında bir rakamı kasasına koyacak olan Beşiktaş transferde büyük oynayacak. İşte gündemdeki isimler...
WELINTON BİTTİ BİTİYOR
Önceki gün N'Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen bir başka futbolcuyla da anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın'ın çok istediği Welinton için Alanyaspor'un kapısını çalan ve yıldız oyuncu için Fatih Aksoy'u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdüren ve küçük pürüzleri gideren yönetim, önümüzdeki günlerde resmi imzaları atacak.
WAGNER'LE SON TANGO
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrasında bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alman oyuncu Sandro Wagner'i istiyor. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın, 32 yaşındaki forvetin menajeri Felix Frey ile bir araya geldiği ve pazarlıklara başladığı ifade edildi. Bonservisi elinde olan Wagner son olarak Çin ekibi Tianjin Tiada'da forma giymişti.
MANDZUKIC SÜRPRİZİ
Şampiyonlar Ligi kozu olmadan önce Hırvat yıldızın şartlarını soran Beşiktaş, transferde geri adım atmıştı... Yıldız oyuncu 3.5 milyon euro'nun altına inmemiş, Beşiktaş ise 2 milyon euro'nun üstüne çıkmamıştı. Devler Ligi biletinin alınması sonrasında 34 yaşındaki oyuncu ile daha ciddi temasların kurulacağı ve pazarlıklarda esnek davranılacağı öğrenildi. Yönetim 2.5 milyon euro yıllık maaş ve bonuslarla golcüyü iknaya hazırlanıyor.
BUA İMZA İÇİN HAZIR
N'Koudou ve Lens'in performanslarından memnun olmayan teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden kanat transferi istemişti. Çalışmalar devam ederken Beşiktaş aradığı ismi İsviçre'de buldu. Basel ile sözleşmesi sona eren Kevin Bua ile her konuda anlaşma sağlandı. 26 yaşındaki futbolcunun, bayram sonrasında Türkiye'ye gelmesi ve kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor.
CISSE '2+1' İSTİYOR
Alanyaspor'dan N'Sakala ile anlaşan Welinton ile de anlaşmak üzere olan siyah-beyazlılar, golcü yıldız Papiss Cisse ile maddi konularda anlaşma sağladı. Senegalli oyuncu ile yürütülen görüşmelerde tek sıkıntının sözleşme süresi olduğu öğrenildi. Yönetim 1 yıllık kontrat teklif ederken, 35 yaşındaki oyuncu 2+1 senelik sözleşme istiyor.
MARCELO BEKLEMEDE
Savunmasını Alanyaspor'dan Welinton'u alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lyon forması giyen eski oyuncusu Marcelo Guedes için de beklemede. Hırvat stoper Domagoj Vida'yı istediği iddia edilen Lyon'dan bu futbolcuya karşılık eski oyuncusu Marcelo isteniyor. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerden henüz bir anlaşma çıkmadı.
OĞUZ AYDIN VE DOĞUKAN İNCİ'YE KANCA
Türkiye'de gelecek vadeden isimleri radarına alan Beşiktaş, Bucasporlu Oğuz Aydın ve Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci'yi de kadrosuna dahil etmek istiyor. Transferin gözde isimlerinden Oğuz Aydın'ı Sivasspor da isterken, siyah-beyazlıların bu futbolcu için önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.
(Fotomaç)
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