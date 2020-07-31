31 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Welinton transferini bitirdi! Fatih Aksoy takasla gidecek

Beşiktaş 2. transferini bitirdi! Genç isim takasla gidecek
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

, Aytemiz forması giyen Brezilyalı stoper Welinton'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için 'u bonservisiyle birlikte ekibine gönderecek.

'de sezonun sona ermesinin ardından takviye çalışmalarına yoğunlaşan , yaz dönemine hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak Aytemiz forması giyen Fabrice N'Sakala ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, yine ekibinde forma giyen Welinton'un transferinde de mutlu sona ulaştı.

Spor'un haberine göre, Brezilyalı savunma oyuncusuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Welinton transferi için geride bıraktığımız sezon Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen 'u bonservisiyle birlikte Alanyaspor'a gönderecek.

Beşiktaş'ın 4 Ağustos'ta açıklanacak harcama limitlerinin belli olmasının ardından Welinton transferini duyuracağı öğrenildi.

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