Beşiktaş Welinton transferini bitirdi! Fatih Aksoy takasla gidecek

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Brezilyalı stoper Welinton'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte Akdeniz ekibine gönderecek.

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından takviye çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, yine Akdeniz ekibinde forma giyen Welinton'un transferinde de mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı savunma oyuncusuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Welinton transferi için geride bıraktığımız sezon Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte Alanyaspor'a gönderecek.

Beşiktaş'ın 4 Ağustos'ta açıklanacak harcama limitlerinin belli olmasının ardından Welinton transferini duyuracağı öğrenildi.

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