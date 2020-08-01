Enner Valencia Beşiktaş'a önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Enner Valencia ismi gündeme geldi. Menajerler, adı Galatasaray ile de anılan 30 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah-beyazlı yönetimle temasa geçti.

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