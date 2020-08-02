02 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Lemina'ya 1 milyon Euro

Lemina'ya 1 milyon Euro
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Galatasaray'a veda eden ve Terim'in daha iyisini istediği Lemina, Beşiktaş'ın önüne geldi. Ancak Galatasaray'da 2 milyon euro'ya oynayan Lemina için siyah-beyazlıların teklifi alınan karar gereği 1 milyon euro oldu.

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden biri de Mario Lemina. Geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki ön libero Beşiktaş'a da önerilmiş ancak karın kaslarındaki sakatlığın oynamasına engel olduğunu iddia ederek transferini veto etmiş; yerine de Elneny alınmıştı. G.Saray'a veda eden ve Terim'in daha iyisini istediği Lemina bir kez daha Beşiktaş'ın önüne geldi. Ancak Galatasaray'da 2 milyon euro'ya oynayan Lemina için siyah-beyazlıların teklifi alınan karar gereği 1 milyon euro oldu.
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