01 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

"Erken kampa gerek yok"

Erken kampa gerek yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Şampiyonlar Ligi maçlarına 25-26 Ağustos'ta başlayacak 'ta, idmanlara erken başlanmasına Yalçın'dan onay çıkmadı. Başarılı teknik adam birkaç gün önce başlamanın kendilerine hiçbir şey kazandırmayacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi maçlarına 25-26 Ağustos'ta başlayacak 'ta, idmanlara erken başlanmasına Yalçın'dan onay çıkmadı. Başarılı teknik adam birkaç gün önce başlamanın kendilerine hiçbir şey kazandırmayacağını söyledi. Oyuncuların fiziki olmasından çok psikolojik bir savaştan çıktıklarını anlattı. Bu yüzden kampın da belirlenen tarihte başlamasını isterken, sadece transferlerin bitirilmesini istedi.
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