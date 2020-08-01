Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş; Yunanistan’ın PAOK, Hollanda’nın AZ Alkmaar veya Hırvatistan’ın Lokomotiv Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek.

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların önceki yıllardan topladığı 54.000 puan Şampiyonlar Ligi yarışında ciddi bir avantaj olarak öne çıktı. Siyah-beyazlıların ikinci ön elemedeki rakibi 10 Ağustos'ta belli olacak tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma ise 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş bu turda seri başı olacağı için Hollanda'dan AZ, Yunanistan'dan PAOK ya da Hırvatistan'dan Lokomotiva takımlarından birisiyle eşleşecek.

PAOK:

Trabzonspor kabul edilseydi seri başı olarak kalacak PAOK, 21.000 puanla bu şansını kaybetti. Beşiktaş'ın başına en fazla dert açabilecek takım olarak öne çıktı. Yunan ekibini Portekizli Abel Ferreira çalıştırıyor. Olympiakos'un ardından ikinci olan PAOK'un gol silahı Polonyalı Swiderski, asist silahı ise Josip Misic.

ALKMAAR:

Hollanda Ligi pandemi nedeniyle iptal edilince, Ajax'la (56) aynı puanda olmasına rağmen ikinci kabul edildi. Hollandalı antrenör Arne Slot tarafından çalıştırılan AZ Alkmaar'nin gol (14) ve asist (8) silahı 2001 doğumlu Byron Boadu. Oussama Idrissi ve Teun Koopmeiners de önemli oyuncuları.

L. ZAGREB:

Dınamo Zagreb'in ardından Hırvatistan Ligini ikinci sırada bitiren Lokomotiva'yı, Goran Tomic çalıştırıyor. Hırvat futbol tarihinde hiç bir başarısı yok. 106 yılık kulüp tarihinde 4'üncü kez Avrupa Kupalarına katılacaklar. Kanat oyuncusu Kastrati ile 10 numarası Tolic (11) takımın en golcü isimleri oldu.

3.ÖN ELEMEDE DE SERİ BAŞI OLACAK!

Beşiktaş ikinci ön eleme turunu geçerse yoluna 3'üncü ön eleme turundan devam edecek. Bu turun ilk maçları ise ligin başladığı 11 Eylül'ün hafta arasında olacak. Beşiktaş 3'üncü ön eleme turunda da 54.000 puanı sayesinde seri başı olacak. Kendisiyle beraber alttan gelecek 3 takımın yanı sıra Rennes, Krasnodar, Benfica, Gent ve D.Kiev'le kuraya girecek. Bu turda, kendisiyle beraber alttan gelmesi muhtemel Plzen (34.000) ve R.Wien'in (22.000) yanı sıra Rennes ya da Krasnodar ile eşleşecek. Benfica, D.Kiev ya da Gent, Kartal'ın rakipleri arasında olmayacak. Play-off maçlarının kurası 1 Eylül'de çekilecek. Bu tur diğer turların aksine iki maç üzerinden oynanacak. Maçlar 22-23 Eylül ve 29-30 Eylül arasında yapılacak.

AVRUPA LİGİ'NDE SİSTEM NASIL?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etmesi halinde bu sefer yoluna Avrupa Ligi Play-off turundan devam edecek. Şampiyonlar Ligi Play-off turunda elenir ise Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Avrupa Ligi'nde Play-off dahil bütün eleme turları tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak.

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