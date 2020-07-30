30 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

1 numaraya yeni aday

1 numaraya yeni aday
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

, boşa çıkan kaleci Sinan Bolat’la temasa geçti.

Birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanan , kaleci adaylarına yeni bir ismi ekledi. Yerli kaleciler üzerinde duran siyah-beyazlılar, Başakşehir'in 'ı bırakmamasının ardından Sinan Bolat'ı listesine aldı. Son olarak formasını giydiği Royal Antwerp ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçen , uygun şartlara bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Tecrübeli kaleci, kariyerinde Genk, , Porto, , Galatasaray, , Nacional, Arouca ve Antwerp formaları giydi.

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