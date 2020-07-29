29 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Corona virüsü arasından sonra en başarılı takım Beşiktaş

Pandemiden sonra en başarılı ekip Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.07.2020

'de corona virüsü salgınının ardından oynanan 8 maçta 18 puan toplayan , bu süreçteki en başarılı takım oldu.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler çerçevesinde liglerine de ara verildi.

Yaklaşık 3 ay futboldan uzak kalan taraftarlar, 12 Haziran'dan itibaren ekranları başında heyecanını yaşadı.

Sağlık önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan müsabakalar öncesinde futbolcular, teknik heyetler, statta görevli personel ve basın mensupları her maç öncesinde Kovid-19 testinden geçirildi.

'in şampiyonluğuyla tamamlanan ligde , ve BtcTurk lige veda eden takımlar oldu.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Welinton olmazsa o gelecek

Aradan sonraki en başarılı Beşiktaş

Lige verilen aradan sonra oynanan 8 haftalık periyotta 18 puan kazanan , bu dönemdeki en başarılı ekip oldu.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte 6 galibiyetle en fazla galibiyet alan, attığı 19 golle en golcü ve kalesinde 8 gol gören ile en az gol yiyen ekip oldu.

Beşiktaş'ı 17 puanla Kasımpaşa ve 16 puanla şampiyon Medipol Başakşehir takip etti.

Atiba Hutchinson: İyi ki buraya gelmişim ve gelişmeye devam etmişim

En başarısız takımlar

Ligde son 8 haftada 4 puan toplayan , 5 puan elde eden ve hanesine 6 puan yazdıran , en başarısız ekipler oldu.

Süper Lig'de verilen aradan sonra oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYP
1Beşiktaş860219818
2Kasımpaşa852115817
3Medipol Başakşehir851215916
4Antalyaspor843112915
5Aytemiz Alanyaspor8422171214
6Gaziantep FK835013914
7Fenerbahçe8413121213
8Trabzonspor8332171412
9Demir Grup Sivasspor83238911
10Çaykur Rizespor8314121310
11Hes Kablo Kayserispor8314121010
12İttifak Holding Konyaspor8314151910
13MKE Ankaragücü82338119
14Gençlerbirliği82246128
15BtcTurk Yeni Malatyaspor82156117
16Galatasaray813411176
17Göztepe812513195
18Yukatel Denizlispor81165144

Gol ortalaması yükseldi

Süper Lig'de Kovid-19 salgını arasından sonra oynanan maçlarda 216 gol atıldı.

İlk 28 haftalık periyotta hafta başına 23,53 olan gol ortalaması son 8 haftada 27'ye yükseldi. 28 haftalık süreçte 38,67 olan sarı kart ortalaması 37,75'e, 2,75 olan kırmızı kart ortalaması da 2,63'e geriledi.

Beşiktaş'tan gençlik ateşi! Oğuz Aydın listede...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Welinton olmazsa o gelecek Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Welinton olmazsa o gelecek
İyi ki buraya gelmişim "İyi ki buraya gelmişim"
Beşiktaş'tan gençlik ateşi! 19'luk isim listede... Beşiktaş'tan gençlik ateşi! 19'luk isim listede...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör