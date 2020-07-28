28 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan gençlik ateşi! Oğuz Aydın listede...

Beşiktaş'tan gençlik ateşi! 19'luk isim listede...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Beşiktaş 13. sıradayken takımın başına gelen teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarda iyi bir çıkış yakalamış ve ligi üçüncü konumda bitirmişti. Liglerin sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal, bu kapsamda listesine Bucaspor'dan Oğuz Aydın'ı aldı. İşte detaylar...

Gelecek vaat eden genç isimleri kadrosuna katmak için tüm Türkiye'yi tarayan Beşiktaş, Bucaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı listesine aldı. Siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacak. 19 yaşındaki oyuncu için da devrede bulunuyor.

Transfer çalışmalarının yanı sıra genç isimleri de kadroya katmanın hesaplarını yapan ve tüm Türkiye'yi tarayan Beşiktaş, Bucaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı listesine aldı. Daha önce Aydın için zemin yoklayan ve şartları öğrenen siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcunun şartlarını soracak. Sezon başında Karacabey'de kiralık oynayan ve sonrasında Bucaspor'a geri dönen 19 yaşındaki sol açık, çıktığı 19 maçta 2 gol attı.

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