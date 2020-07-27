27 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

İlk gelecek N'Sakala

İlk gelecek N'Sakala
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2020

Beşiktaş'ta teknik direktör 'ın olumsuz raporu sonrasında takımdaki 4 yıllık macerası sona ermişti. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Alanyaspor'la kontratı sona eren Fabrice N'Sakala'yla anlaştı.

Beşiktaş'ta teknik direktör 'ın olumsuz raporu sonrasında takımdaki 4 yıllık macerası sona ermişti. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Alanyaspor'la kontratı sona eren Fabrice N'Sakala'yla anlaşmıştı. 30 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, bu hafta itibariyle sezonun resmen bitmesinin ardından, önce tatile çıkacak ardından Beşiktaş'a katılan ilk futbolcu olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Gökhan Töre bedelsiz mi? Gökhan Töre bedelsiz mi?
Atiba görüşme odasına! Atiba görüşme odasına!
Şimdi de Enzo Roco! Şimdi de Enzo Roco!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör