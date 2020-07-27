Şimdi de Enzo Roco!

Ekonomik sorunlarla başı dertte olan Beşiktaş'ın başına yeni bir dert açıldı. Enzo Roco'nun pandemi dönemine ait alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ve her an takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

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Ekonomiksorunlarla başı dertte olan Beşiktaş'ın başına yeni bir dert açıldı. Enzo Roco'nun pandemi dönemine ait alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ve her an takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Yönetimin, pandemi dönemine dair alacaklarında yüzde 15 indirim teklifini kabul etmeyen Şilili'nin ayrılma ihtimalini masaya koyduğu kaydedildi.