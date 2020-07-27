27 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Şimdi de Enzo Roco!

Şimdi de Enzo Roco!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Ekonomik sorunlarla başı dertte olan Beşiktaş'ın başına yeni bir dert açıldı. Enzo Roco'nun pandemi dönemine ait alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ve her an takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Ekonomik sorunlarla başı dertte olan Beşiktaş'ın başına yeni bir dert açıldı. Enzo Roco'nun pandemi dönemine ait alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ve her an takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Yönetimin, pandemi dönemine dair alacaklarında yüzde 15 indirim teklifini kabul etmeyen Şilili'nin ayrılma ihtimalini masaya koyduğu kaydedildi.
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